كارتيرون بعد اقتراب فريقه من توديع أفريقيا: الزمالك بلا روح

أعرب المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن حزنه لخسارة الفريق أمام الترجي التونسي مساء اليوم الثلاثاء، بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك أمام الترجي التونسي بهدف دون رد، بستاد القاهرة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ليتأزم موقفه ويدخل في سيناريو معقد من أجل التأهل، حيث يحتاج للفوز في الجولتين المقبلتين أمام مولودية الجزائر وتونجيت، مع خسارة الفريق الجزائري في الجولة الأخيرة أمام الترجي.

زمالك بلا روح

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إنه "عندما عاد إلى الفريق وجد اللاعبين في مستوى بدني سيء وبدون روح قتالية".

وأضاف المدرب الفرنسي، أنه "حاول تجهيز اللاعبين للقاء لكنهم لم يصلوا لـ٥٠٪ من مستواهم الفني والبدني. مشددا على أنه سيحاول الفترة المقبلة تجهيزهم بشكل جيد".

الفرصة الأخيرة

وأشار كارتيرون،

"سنقاتل لآخر فرصة لنا في المجموعة، ولو كانت هناك مقارنة بمواجهتنا أمام الترجي عندما كنت موجودا فهناك فرق كبير سواء باللعب في العمق أو الكرات العرضية".

وتابع المدير الفني للزمالك، "بن شرقي كان يلعب مع الوداد مهاجما، وحقق دوري الأبطال، وهو مهاجم معه، لذا اعتمدت عليه اليوم كمهاجم ولم أكن أحب أن أجري تغييرات جديدة لأن الوضع صعب حيث يمتلك الفريق نقطتين من ٣ مباريات".

الدوري الخادع

وعن مباريات الدوري الممتاز، شدد كارتيرون على أنها خادعة وإيقاعها بطيء مقارنة بمباريات بطولة أفريقيا. موضحا أن النواحي النفسية والذهنية تجعل اللاعب يؤدي بشكل بدني كبير.

وتعد تلك المباراة الأولى لكارتيرون مع الزمالك في ولايته الثانية مع الفريق الأبيضي خلفا للمدرب البرتغالي المقال باتشيكو.