الصين تدرس قانونا جديدا للحد من سوء السلوك الأكاديمي

تدرس الصين قانونا جديدا لتنظيم منح الدبلوم الأكاديمي، وذلك للحماية من الانتحال، والغش، وغير ذلك من سوء السلوك الأكاديمي.

ويمكن لمؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجات أن تحرم الطالب من درجة إذا كان مقدم الطلب متورطا في سوء سلوك أكاديمي وتزوير وغيرها من الانتهاكات خلال سنواته الأكاديمية، وفقاً لمشروع قانون صدر لاستطلاع الرأي العام من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقال مشروع القانون إنه سيتم إلغاء بعض الشهادات إذا ثبت أن حامليها ارتكبوا سوء سلوك أكاديمي، بما في ذلك الانتحال، والتزوير، والاحتيال في البيانات في أطروحاتهم أو إنجازاتهم العملية.

وحظيت النزاهة الأكاديمية باهتمام واسع حيث تم عرض بعض الفضائح الأكاديمية للجمهور، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".