بعد ضجة كبيرة... وليد توفيق يكشف حقيقة الخلافات مع هاني شاكر

كشف المطرب والملحن وليد توفيق، حقيقة الخلافات بينه وبين المطرب المصري، هاني شاكر.

وجاء توضيح توفيق، بعد ضجة كبيرة، ولتصحيح الانطباع الخاطئ حول وجود خلاف بينه وبين نقيب المهن الموسيقية في مصر المطرب هاني شاكر، بسبب تصريحاته لأحد البرامج أول أمس الاثنين.

وقال الفنان اللبناني، عبر مقطع فيديو نشره بحسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إن تصريحاته الأخيرة عن توجيه العتاب لهاني تم تضخيمها، ولا توجد أزمة بينهما بل ويستعدان للمشاركة في أغنية جديدة.

وأوضح: "هاني شاكر فنان كبير وصديق عزيز وغالي، أولا لا أزمة ولا خلاف مع الحبيب وصديقي الفنان هاني شاكر، ثانيا تلقيت سؤالا عبر أحد البرامج التلفزيونية عن أغنيتي التي لحنتها للأستاذ هاني (كيف بتنسي) عن نجاحها وقلت أن الأغنية نجحت والجمهور حبها جدا، ولكن كنت أتمني أن يعطيها وقت أكثر في الانتشار، لكي يستمع لها الجمهور أكثر وتأخذ حقها في الانتشار".

وتابع: "لا يوجد أي خلاف نهائي، مع احترامي لكل المواقع الصحفية واحترامي لكل الصحفيين، وهذا هو الخبر الصحيح، إني بحترم الاستاذ هاني شاكر، وأحببت التعاون معه، وسوف يأتي تعاون ثاني قريبا".

وأضاف: "ومن هنا ابارك للفنان هاني شاكر وكارول سماحة على عملهم الجديد من كل قلبي، ألف ألف مبروك بحبك يا هاني".

وتحدث الفنان اللبناني وليد توفيق عبر برنامج " the insider بالعربي"، كاشفا عن مشكلة واجهته مع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر.

وأشار توفيق في فيديو مقتضب نشر على صفحة البرنامج في "إنستغرام" إلى أنه وجه عتبا إلى هاني شاكر في اتصال هاتفي بعد طرحه أغنية "بقالي كثير" مع النجمة اللبنانية كارول سماحة.

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وبحسب مجلة "سيدتي"، فقد طرح شاكر أغنيته الجديدة بعد وقت قصير من طرح وليد توفيق أغنية "كيف بتنسى"، التي تعاون فيها لأول مرة مع شاكر، الأمر الذي أثر على نجاح وترويج الأغنية.

وقال توفيق في البرنامج: "أخبرت هاني شاكر" وضحك وتابع: "هاني شاكر لا يزعل، أنا أحبه كثيرا لكن أتحدث لمصلحته فقط".

وأشار تقرير البرنامج المقتضب إلى أن هذا الشيء يفسر "كعتب" على هاني شاكر، لكن النجم المصري تلقى كلمات توفيق بصدر رحب.

ومن الجدير بالذكر أن أغنية "كيف بتنسى" من ألحان الفنان اللبناني وليد توفيق، وكلمات نادين الأسعد، توزيع باسم منير، ومن إخراج هنا حافظ.