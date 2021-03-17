ما هي ملامح البطولة التي اقترحها رئيس "فيفا" للقارة الأفريقية؟

اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في 2019، إطلاق دوري أفريقي يضم أفضل الأندية في القارة، ولكن منذ ذلك الوقت لم يتحدث أحد عن هذا الدوري أو تلك البطولة الأفريقية المهمة.

تجدد الحديث عن تلك البطولة خلال تواجد جياني إنفانتينو، بالعاصمة المغربية الرباط، لحضور انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، التي حُسمت لصالح الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي.

وذكرت وكالة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن إنفانتينو تطرق خلال تواجده بندوة نظمها الاتحاد الإفريقي في مدينة الرباط، في مطلع العام الماضي 2020، إلى البطولة التي اقترحها قبل أن يتم مناقشة الأمر مرة أخرى في الرباط، ولكن هذه المرة على هامش انتخابات "كاف".

ونقلت الوكالة عن باربرا غونزاليس، الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، التي التقت برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنفانتينو، على هامش انتخابات "كاف"، وأوضحت أنهما تناقشا في عدة أمور من بينها دوري السوبر الإفريقي.

وأشارت غونزاليس إلى أنها ورئيسها في النادي تحدثا منذ أكثر من عام مع إنفانتينو، بخصوص هذه الفكرة وأن اختيار 20 ناديا من القارة سيوجد جوا تنافسيا كبيرا ويزيد من قيمة الاستثمار، لافتة إلى أن المسابقة المقترحة ستكون منصة لتسويق الكرة الأفريقية أيضا، سواء من جهة احتراف اللاعبين وكذلك من جهة حقوق البث التليفزيوني.

ونوهت باربرا غونزاليس إلى أن هذه البطولة ستُغير من كرة القدم الأفريقية، خاصة وأن التنافس سيكون بين أقوى 20 ناديا، وسيكون هناك صعود وهبوط كما يحدث في الدوريات المحلية، قائلة:

أرى أنها فكرة رائعة لتسويق الكرة الأفريقية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني أن تنظيم البطولة وإيجاد صيغة تنظيمية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية في الوقت ذاته سيكون التحدي، قائلة:

خروج أندية مثل سيمبا أو الأهلي والزمالك من أي بطولة سيضعفها، التفكير مستمر في كيفية ضبط الأمور.