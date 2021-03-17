مرض عقلي بسبب "سيلفي"... 20 سؤالا تكشف إن كنت تعاني من "سيلفيتيس"

أثبتت دراسة أجراها باحثون من جامعة نوتنغهام ترنت في المملكة المتحدة وكلية ثياغاراجار للإدارة في الهند أن هناك حالة اضطراب عقلي تعرف باسم "سيلفيتيس" ناتجة عن إدمان التقاط صور "سيلفي".

وذكر موقع "loopcayman" أنه تم تجميع 225 طالبًا لإجراء التجربة عليهم، وأظهرت الدراسة أن صانعي الصور الشخصية يحاولون التوافق مع المجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد يتبعون بروتوكولات ضمنية لكسب القبول الاجتماعي.

وعرض الموقع 20 سؤالا يمكن بالإجابة عليها معرفة ما إن كنت تعاني هذه الحالة المرضية المعروفة باسم "سيلفيتيس".

أجب عن الأسئلة التالية بإعطاء كل سؤال درجة من (1 إلى 5)، حيث تمثل خمسة "أوافق بشدة" وواحد "غير موافق بشدة"، في النهاية اجمع كل درجاتك، وكلما زاد مجموعك (من 100 درجة) كلما زاد احتمال أن تكون مصابا بـ"سيلفيتيس".

1. هل يمنحك التقاط صور سيلفي شعورًا جيدًا للاستمتاع بالبيئة المحيطة؟

2. هل تمنحك مشاركة الصور الشخصية منافسة مع الأصدقاء؟

3. هل تحظى باهتمام كبير من خلال مشاركة صور السيلفي الخاصة على وسائل التواصل؟

4. هل تعمد إلى تقليل مستوى التوتر عن طريق التقاط صور سيلفي؟

5. هل تمنحك السيلفي شعورا بالثقة؟

6. هل تحصل على المزيد من القبول بين الأقران عندما التقاط صور سيلفي؟

7. هل تمنحك هذه الصور القدرة على التعبير عن النفس أكثر؟

8. هل يساعد أخذ أوضاع مختلفة للسيلفي على زيادة دائرتك الاجتماعية؟

9. هل تشعر بزيادة شعبيتك عند نشر صور سيلفي على وسائل التواصل الاجتماعي؟

10. هل يحسن التقاط السيلفي من حالتك المزاجية ويشعرك بالسعادة؟

11. هل تشعر بإيجابية أكثر تجاه نفسك عند ألتقاط صور سيلفي؟

12. هل أصبحت عضوًا قويًا في مجموعتك من خلال منشورات السيلفي؟

13. هل تمنحك صور السيلفي ذكريات أفضل عن المناسبة أو التجربة التي تعيشها؟

14. هل تنشر صور سيلفي كثيرا للحصول على المزيد من "الإعجابات" والتعليقات؟

15. هل تتوقع من أصدقائك أن يمنحوك التقدير من خلال نشر صورك شخصية؟

16. هل لالتقاط صور سيلفي مفعول فوري في تحسين مزاجك؟

17. هل تلتقط المزيد من صور السيلفي وتطالعها على انفراد لزيادة ثقتك بنفسك؟

18. هل تشعر بالانفصال عن مجموعة أصدقائك عند الامتناع عن التقاط السيلفي؟

19. هل تأخذ صور سيلفي كتذكار للمستقبل؟

20. هل تستخدم أدوات تعديل الصور لتحسين صورتك الشخصية لتبدو أفضل من الآخرين؟