طفل سوري يحرز المركز الأول بمسابقة دولية للعزف في موسكو

أحرز الطفل والعازف السوري الموهوب، وديع نحال، المركز الأول في المسابقة الدولية السابعة للموسيقيين المؤدين "أداء القرن الحادي والعشرين، المبادرات، الإنجازات"، المقامة في العاصمة الروسية موسكو عبر الإنترنت.

وكالة "سبوتنيك" التقت مع الموهوب السوري ليحدثها عن هذه المشاركة، فقال: "شاركت بالمسابقة الدولية السابعة للموسيقيين المؤدين “أداء القرن الحادي والعشرين.. المبادرات.. الإنجازات" في موسكو (أونلاين) من 5 - 6 آذار/مارس 2021، بمشاركة عدة موسيقيين وبكافة الأعمار، علما أنني كنت الوحيد من سوريا".

وأضاف، "شاركت بمقطوعتين: الأولى "Mozart Sonata in D Major K.284 - 1st Movement" والثانية كانت من تأليفي: "عندما تبكي سوريا"، التي عبرت فيها عن آلام الحرب على البلاد".

وختم نحال مع "سبوتنيك"، "أشعر بالفخر والسعادة لحصولي على شهادة دبلوم المركز الأول حاملاً اسم بلدي سوريا في هذه المسابقة... وهذا النجاح يجعلني أكثر مسؤولية وحرصا على أن أقدم المزيد وأبذل الجهد الكبير لتطوير موهبتي والوصول إلى أعلى المراتب العالمية".

وكانت المسابقة من 6 مجموعات، من 6 فئات عمرية.

الجدير ذكره أن وديع نحال كان ضيف وكالة "سبوتنيك" للمرة الثانية... هو طفل في الـ13 من عمره، شق طريقه في عالم الفن بخطوات واثقة منذ سن الخامسة، لعالم الشهرة والنجومية... وهذه المسابقة ليست الأولى التي يحققها نحال.. فقد شارك عام 2020 بمسابقة موتزارت العالمية للبيانو المقامة في سويسرا (أون لاين) وتأهل للمرحلة الأخيرة حيث تم اختياره من ضمن 20 عازفا من جميع أنحاء العالم فئة الصغار لعمر 18 عاماً ومادون.

وحاز على الجائزة الأولى لمسابقة "صلحي الوادي" الدولية الخامسة للبيانو لعام 2019 فئة "ب"، وعلى جائزة خاصة للعزف مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية السورية. بالإضافة لفوزه أيضا بالمركز الثاني في المسابقة الوطنية للبيانو (أون لاين) لعام 2020.