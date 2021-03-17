"ده بقى الخبر إللي المواقع بتتناقله"... عمرو دياب ينشر فيديو يحكي فيه إصابته بكورونا

أعلن المغني المصري، عمرو دياب، لأول مرة عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال حفل أحياه منذ عدة أيام لصالح أحد الشركات العقارية والتي شاركته إرينا في الحفل.

وقال عمرو خلال الحفل: "في زمن السنة اللي فاتت عملنا أغنية مع إرينا وكنا مفروض نصورها وكده بس جالي كورونا".

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ونشر دياب مقطع الفيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام، وعلّق "ده بقى ياسيدي الخبر اللي المواقع الاخبارية بتتناقله دلوقتي"، وذلك بعد تداول واسع للمقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأحيا دياب في وقت سابق من هذا الأسبوع حفلا غنائيا خاصا بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حيث ظهر بكامل لياقته على المسرح، إلا أنه تعرض لموقف محرج أثناء الغناء.

وأثناء سيره على المسرح، خلال تقديم أغنية "يا أنا يا لا"، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد، الذي يحمل نفس الاسم، "سقط الهضبة من على المسرح والتقطته عدسات الجمهور المتواجد بالحفل، وحاول تدارك الأمر بالوقوف سريعا، قائلاً: "عادي عادي".