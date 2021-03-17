وفاة الفنانة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما

توفيت، مساء اليوم الأربعاء، الفنانة السورية، ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عاما.

ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس التي وافتها المنية بعد صراع مع مرض عضال، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

#عاجل | وزارة الإعلام تنعى الفنانة الكبيرة ميادة بسيليس التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 54 عاماً بعد صراع مع مرض عضال pic.twitter.com/BqoyLoQdom — سانا عاجل (@SanaAjel) March 17, 2021

يشار إلى أن زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي كان قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان.

ولدت المطربة السورية عام 1967 في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب.

وصدر للمطربة الراحلة 14 ألبوم بداية من العام 1986، حيث كانت البداية مع البوم "يا قاتلي بالهجر" وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم.