إصابة الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا

قالت الفنانة المصرية هنا الزاهد، اليوم الخميس، إنه تأكدت إصابتها بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الزاهد، قولها بأنها أجرت مسحة كورونا والنتيجة إيجابية، مطالبة كل من رآها أو تعامل معها الفترة الماضية بإجراء المسحة للاطمئنان.

وفي وقت سابق، اعتذرت الزاهد عن عدم الاستمرار في تقديم برنامج مسابقات الفنانين الخفيف "حزر فزر"، الذي يعتبر أولى تجاربها في التقديم التلفزيوني.

جاء اعتذار الزاهد عن عدم تقديم موسم جديد من البرنامج بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد "حلوة الدنيا سكر" المذاع حاليا على فضائية "دي إم سي" المصرية، وكذلك التحضير لأكثر من فيلم، منها "في عز الظهر" مع الممثل المصري العالمي، مينا مسعود، وفيلم "ساشا"، بحسب برنامج "إي تي بالعربي".

وتقوم فكرة برنامج "حزر فزر" على إدارة هنا الزاهد للمنافسة بين فريقين من الفنانين في مباراة تتضمن العديد من الألعاب الطريفة.

وبدأت فضائية "سي بي سي" المذيعة للبرنامج في الإعلان عن موسمه الجديد من تقديم بديلة هنا الزاهد، وهي الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، ويحمل اسم "حزر فزر مع لولي".