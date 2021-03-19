"أنا أثق بالعلوم الروسية"... تطعيم 183 ملحقا عسكريا أجنبيا ضد كورونا في روسيا

وتمت العملية في المركز الطبي والتشخيصي التابع لوزارة الدفاع الروسية، وفقا لما ذكره موقع "تي في زفيزدا".

وقال الموقع إنه تم تلقي الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" من قبل ممثلي 34 دولة.

ولهذا الغرض على وجه الخصوص، خصصت الإدارة العسكرية الروسية غرفة منفصلة، ودعت المترجمين، كما ضمنت الامتثال للمتطلبات الدينية والثقافية التي يلتزم بها الضيوف. أصبح بعضهم أول مواطنين في بلدانهم يتم تطعيمهم بالعقار الروسي.

قال الملحق العسكري للبوسنة والهرسك رادي سيميتش بعد التطعيم: "قررت أن أتلقى التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي لأنني أثق في العلوم الروسية".

قبل بدء الإجراء، تم قياس درجة حرارة جميع الملقحين، وتم إخبارهم أيضًا عن تأثير الدواء على الجسم. فقط أولئك الذين لم يصبوا من قبل بفيروس كورونا تم تطعيمهم.