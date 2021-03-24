كورونا يضاعف مؤشر الفقر 7 مرات في بلد عربي شمالي أفريقيا

تضاعف معدل الفقر في المغرب 7 مرات بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حسب تقرير لمندوبية التخطيط، حيث انتقل من 1.7 بالمئة قبل هذه الأزمة إلى 11.7 بالمئة خلال فترة الحجر الصحي.

الرباط - سبوتنيك. وكشف التقرير أن معدل الفقر في المغرب تضاعف 5 مرات في الوسط القروي، من 3.9 بالمئة إلى 19.8 بالمئة فيما تضاعف 14 مرة في الوسط الحضري، وسجل 7.1 بالمئة بعد أن كان 0.5 قبل الجائحة.

وأضاف "جرى تسجيل تضاعف معدل الهشاشة بأكثر من مرتين، حيث انتقل من 7.3 بالمئة إلى 16.7 بالمئة، وانتقلت هذه النسب على التوالي من 4.5 بالمئة إلى 14.6 بالمئة في الوسط الحضري، ومن 11.9 بالمئة إلى 20.2 بالمئة في الوسط القروي.

وأشار التقرير إلى أن الفوارق الاجتماعية تدهورت وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا 42 بالمئة، بحيث سجل مؤشر الفوارق 44.4 بالمئة خلال فترة الحجر الصحي مقابل 38.5 بالمئة قبلها.

وشدد التقرير على أن المضاعفات السلبية لوباء كوفيد-19 على المستوى المعيشي للأسر، تستدعي من المغرب "مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير العاجلة لمكافحة تفاقم الهشاشة بغية حصر تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود للأسر التي عانت من الأزمة الصحية بهدف تغيير منحى الوضع الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع أكثر مساواة.

وبدأ المغرب حملة واسعة لتطعيم المواطنين ضد كورونا بعد أن حصل على شحنات من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات بالفيروس في المملكة 492 ألف حالة وبينهم 8775 وفاة.