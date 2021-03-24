إطلاق مركبة قاتلة للأقمار الصناعية بمهمة "دفن الموتى"... صور وفيديو

صممت شركة يابانية مركبة يمكن أن يطلق عليها لقب مركبة "دفن موتى" بسبب طبيعة مهمتها المميزة التي ستقوم بها خارج كوكب الأرض.

ابتكرت شركة "Astroscale" اليابانية مركبة مميزة ذات لوح مغناطيسي سيعمل على جذب الأقمار الصناعية الميتة (التالفة) أو التي تم التخلي عنها.

وتنفذ الشركة اليابانية مشروعها بعد تفاقم مشكلة النفايات الفضائية حول مدار الأرض التي من الممكن أن تهدد الأقمار الصناعية وحتى مركبات الفضاء المأهولة، ما أثار الكثير من المخاوف مؤخرا.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر" تملك المركبة الفضائية التي تشبه إلى حد كبير القمر الصناعي، مغناطيسا يمكنها من تنفيذ عمليات قطر وسحب في الفضاء بهدف توجيه الأقمار الصناعية للسقوط في مدار الأرض والغلاف الجوي وحرقها في أمان محددة.

.@astroscale_HQ plans to launch the first commercial active debris removal mission, End-of-Life Services by Astroscale-demonstration, in March 2021 on a Soyuz rocket operated by GK Launch Services from Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. https://t.co/b6Z6yQbPpB pic.twitter.com/cOyqVDoXft — SpaceNews (@SpaceNews_Inc) November 20, 2020

وأطلق على الإصدار الأول من هذه المركبة "End-of-Life Services" وقد تم إطلاقها من كازاخستان يوم الاثنين الماضي بواسطة صاروخ سويوز الروسي.

End-of-life services for constellations will provide a practical contribution to active debris removal in terms of technological maturity and regulatory maturity says Astroscale https://t.co/oXdCiJ5X2a pic.twitter.com/e1QcWdy3Gs — satsearch (@satsearchco) November 23, 2017

وتحمل المركبة الفضائية قطعة مزيفة من "حطام فضائي" معلقة على اللوحة المغناطيسية الخاصة بها بهدف القيام بمهمة أولى تجريبية قبل تنفيذ العمليات الفعلية.