تبرع الجيش الروسي في سوريا بمولدات كهربائية للمدارس التابعة لوزارة التربية في المناطق الريفية في محافظة طرطوس.

وبحسب ما قاله موقع "ريافان"، سلم ممثلو مركز المصالحة دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لدائرة التربية تضمنت 20 مولداً كهربائياً بسعة 1.5 كيلو وات لكل منها.

سيتم توزيع هذه المعدات على المدارس الريفية في طرطوس وستساعد في تعزيز العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية.

وأشار كمال حماد، مساعد رئيس دائرة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن هذه المساعدة تؤكد مرة أخرى عمق العلاقة بين الجمهورية العربية السورية وروسيا التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى أراضي الجمهورية العربية السورية. حالة.

وفي وقت سابق، سلم الجانب الروسي أيضًا مجموعة من المعدات الطبية عالية التقنية في محافظة طرطوس لضمان تشغيل غرف العمليات وغرف الجراحة في المستشفيات المحلية. وبادئ ذي بدء، تم إرسال المعدات إلى المؤسسات الطبية التي تقدم المساعدة للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة.