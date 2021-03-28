الكشف عن دول يزداد بها حالات كورونا وتقرر الإغلاق والحجر

شددت فرنسا وبلجيكا وبولندا القيود يوم السبت مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا، في حين تستعد الفلبين لعزل كبير وتشيلي قيدت أكثر من 80 بالمئة من سكانها.

وبحسب موقع "ميديك فورم"، أعلنت فرنسا أن الوضع "حرج" وأضافت ثلاث إدارات أخرى إلى الـ 16 التي تخضع بالفعل لقيود مشددة.

يصنف حوالي 20 مليون شخص في فرنسا، بما في ذلك أولئك الموجودون في منطقة باريس الكبرى، على أنهم يعيشون في مناطق ذات معدلات إصابة عالية.

لا يُسمح لهم بالسفر أكثر من 10 كيلومترات (ستة أميال) من منزلهم ما لم يكن لديهم سبب مقنع. وبدأت عمليات التفتيش يوم السبت في محطات القطارات والمطارات والطرق ذات الرسوم لفرض قيود على السفر.

فقط محلات البقالة والمكتبات ومحلات الموسيقى مفتوحة، والفصول الدراسية في المدارس الثانوية نصف مفتوحة فقط.

في غضون ذلك، أغلقت بلجيكا جميع الأعمال التجارية التي تنطوي على اتصال جسدي غير طبي، مثل صالونات تصفيف الشعر، لمدة أربعة أسابيع اعتبارًا من يوم السبت.

يمكن للمتاجر التي تقدم خدمات "ثانوية" قبول العملاء فقط عن طريق التعيين.

في بولندا، تم إغلاق دور الحضانة والملاعب ومحلات الأثاث والأدوات المنزلية، وكذلك صالونات التجميل وتصفيف الشعر.

تم أيضًا تشديد التباعد الاجتماعي في الكنائس في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية: مقابل كل 20 مترًا مربعًا (200 قدم مربع) ، يُسمح لشخص واحد، بدلاً من 15 مترًا مربعًا سابقًا.

بدورها أعلنت الفلبين يوم السبت أنه سيتم حجر أكثر من 24 مليون شخص في مانيلا وحولها الأسبوع المقبل.

وفرضت تشيلي إغلاقًا صارمًا لأكثر من 80 % من سكانها، مع عدم التسوق حتى للأطعمة الأساسية في عطلات نهاية الأسبوع.