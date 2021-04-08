رائد فضاء روسي يكشف صعوبة العيش في الفضاء من دون حمام

قال رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي، الذي طار إلى محطة الفضاء الدولية، إنه لم يكن معتادًا على القيام برحلتين فضائيتين دون الاستحمام والاعتماد فقد على المناديل المعقمة.

وقال نوفيتسكي في مؤتمر صحفي:

"لا يمكنني التعود على تنظيف نفسي بالمناديل المبللة فقط لمدة نصف عام. هل يمكنك تخيل تنظيف نفسك بالمناديل المبللة فقط لمدة نصف عام؟".

ووفقا له، فهو يفهم أن هذا للضرورة، لكنه "لم يعتاد على ذلك بعد".

في وقت سابق، وافقت لجنة الدولة على طاقم مركبة الفضاء المأهولة "سايوز إم إس 18" وهما: الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف، وكذلك الأمريكي مارك فاندي هاي.

بالنسبة لنوفيتسكي ستكون هذه هي الرحلة الثالثة، وبالنسبة للرائد فاندي هاي ستكون رحلته الثانية، ودوبروف ستكون الأولى في مسيرته.

في 9 أبريل، سيقلع الطاقم على متن المركبة الفضائية "سايوز إم إس -18" المحمولة على صاروخ "سويوز 2.1 أ" من الموقع الحادي والثلاثين في بايكونور. تكريما للذكرى الستين لرحلة رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين الأولى إلى المدار، وتلقت مركبة الفضاء سويوز اسمها الخاص (يوري غاغارين). وطُبِّق هذا النقش على جدار المركبة، وتزين رأس الصاروخ بصورة رائد الفضاء ونقش "غاغارين عام 1961-2021".