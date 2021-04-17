"كورونا" يحصد أرواح أكثر من 3 ملايين في العالم

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 3 ملايين شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز، التي تلخص البيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية، وعن وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المفتوحة.

بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم 3.000.225. في حين تجاوز عدد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 139.9 مليون.

تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا 566224 شخصا في الولايات المتحدة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 31.575.640. وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الضحايا (368749 حالة وفاة، 13832455 حالة إصابة).

وفي المرتبة الثالثة، المكسيك، حيث سجلت 211693 حالة وفاة، وسجلت 229939 إصابة. تليها الهند مع 175649 حالة وفاة والمملكة المتحدة، حيث توفي 127472 شخصا.

في روسيا، وفقا لمقر العمليات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا، تم تسجيل 4،693،469 حالة إصابة، وتعافي 4319389 شخصًا، وتوفي 105193 شخصًا.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم السبت، عن تعافي 4319389 شخصا في روسيا من الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.