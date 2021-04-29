خبير يتحدث عن إمكانية أن يسبب اللقاح المضاد لكورنا الإصابة بالفيروس

تحدث نائب رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) لشؤون العلم، ألكسندر جوريلوف، حول إمكانية الإصابة بعدوى فيروس كورونا من اللقاح.

ووفقا لموقع "ريان فان"، قال ألكسندر جوريلوف اليوم الخميس إنه:

"من المستحيل الحصول على فيروس كورونا من اللقاح. يخضع إنتاج اللقاحات في روسيا لقواعد تنظيمية عالية. التجارب السريرية هي إحدى المراحل الإلزامية قبل إدخالها في الدورة الدموية".

هذا وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر عام 2020 ، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويذكر أن روسيا خففت مؤخرًا بعض القيود الصحية، معلنة عن تحسن بالوضع العام في البلاد.