مصر تحقق حلم سيدة أمريكية مصابة بالسرطان

تشكل زيارة الأهرامات في مصر حلم كثيرين للاطلاع على ماضيها العريق و أسرارها الغامضة والمثيرة. ولكن الظروف المادية غالبا ماتمنع مثل هذه الجولات السياحية.

تحقق هذا الحلم لسيدة أمريكية مصابة بمرض السرطان، حسب موقع "إمارات اليوم"، حين أفصح ابنها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبة والدته غلوريا والكر المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة ولكنها لا تمتلك تكاليف الرحلة، مما دفع الحكومة المصرية إلى إرسال دعوة لها ولعائلتها لزيارة مصر ومعالمها الأثرية .

وبحسب موقع "سكاي نيوز أرابيا"، استقبل وزير السياحة المصرية خالد العناني السيدة الأمريكية بساحة تمثال أبو الهول والتي تم فتحها بشكل استثنائي إكراما لها، وعبر عن ثقته بأن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل.

وأصرت غلوريا والكر على الوقوف على كرسيها لتحقق حلمها بالتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبو الهول معبرة عن فرحتها الشديدة بتحقيق حلمها وزيارة آثار مصر الخالدة.

قدم الوزير دعوة لها ولعائلتها لزيارة محافظة الأقصر لكي تستمتع بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة الموجودة بها والتي ستقدم لها فرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة، كما أهداها مستنسخ للآلهة ماعت، آلهة العدل والحقيقة، لتضعها ببيتها في فيلادلفيا كذكرى لزيارتها.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة غلوريا والكر وعائلتها في مصر أسبوعاً، تتضمن زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء، تقوم خلالها بالاستمتاع بشواطئ مصر الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة.