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    قياس ضغط الدم

    تقرير يتحدث عن خرافات وحقائق حول ارتفاع ضغط الدم

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    يعاني كثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من ارتفاع ضغط الدم، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تتسبب مضاعفات ارتفاع ضغط الدم في 9.4 مليون حالة وفاة بجميع أنحاء العالم كل عام.

    نشر موقع "ذا هيلث سايت" الطبي تقريرا ذكر فيه أبرز الخرافات والمفاهيم الخاطئة المتداولة حول هذا الاضطراب الصحي، والحقائق الموافقة لها.

    Рамэнحساء رامين - هو طبق من المعكرونة اليابانية والصينية.
    © CC0 / Unsplash / Susann Schuster
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    وتشمل أبرز تلك الخرافات والمفاهيم الخاطئة ما يلي:

    الخرافة الأولى: ارتفاع ضغط الدم شائع ولا يسبب الكثير من القلق.

    الحقيقة: ارتفاع ضغط الدم حالة تتطلب اهتماما فوريا، يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى والقلب والأوعية الدموية ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية مفاجئة أو سكتة دماغية، وغالبا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم على أنه القاتل الصامت لأنه غالبا يكون غير مصحوب بأعراض ظاهرة بشكل جلي.

    الخرافة الثانية: لا يمكن منع ارتفاع ضغط الدم.

    الحقيقة: لا يوجد علاج نهائي لارتفاع ضغط الدم حتى الآن، ولكن يمكن الوقاية منه وإدارته.

    الخرافة الثالثة: ارتفاع ضغط الدم يصيب الرجال ونادرا ما تتأثر النساء به.

    الحقيقة: بالنظر إلى مستويات التوتر ونمط الحياة الخامل للرجال والنساء هذه الأيام، فإن كلا الجنسين عرضة بشكل متساوي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبعد انقطاع الطمث، تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

    الخرافة الرابعة: ارتفاع ضغط الدم أحد أمراض الشيخوخة.

    الحقيقة: أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يحدث لأي فرد في أي عمر، الشباب الذين ينغمسون في أنماط حياة غير صحية معرضون بشكل كبير للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

    الخرافة الخامسة: يمكن إيقاف أدوية ارتفاع ضغط الدم إذا كان ضغط الدم طبيعيا

    الحقيقة: يقوم الأطباء عادة بمراقبة المريض لفترة طويلة قبل تشخيص ارتفاع ضغط الدم، سيكون من الخطأ التوقف عن الأدوية بدون استشارة الطبيب، ونظرا لأن أعراضه صامتة، يمكن أن يلحق الضرر بالأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ والكلى، ويمكن أن يؤدي تخطي الأدوية إلى تلف الأعضاء بشكل لا رجعة فيه.

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