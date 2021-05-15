اختيارها مخاطرة... مخرج "المداح" يكشف اسم فنانتين اعتذرتا عن دور نسرين طافش

حل صناع مسلسل "المداح" ضيوفا في سهرة خاصة عبر قناة "النهار" بمناسبة عيد الفطر مع الإعلامية ريهام سعيد، حيث تحدث المخرج أحمد سمير فرج عن المخاطرة التي قبل خوضها وهي إعطاء الممثلين أدوار مختلفة عن نمطهم المعتاد حيث كان دور الفتاة القروية التي جسدتها نسرين طافش أحد هذه المخاطرات.

وبحسب ما ذكره موقع مجلة "سيدتي"، فإن المخرج صرح بأن دور رحاب الذي جسدتة نسرين طافش عرض على الفنانتين شيري عادل، و إيمان العاصي إلا أنهما اعتذرتا عنه.

كما تحدثت الفنانة دنيا عبد العزيز عن استمتاعها بالتعامل مع الفنانة نسرين طافش وقالت إن الفنانة نسرين تحترم مواعيدها ودورها بشكل كبير، وذلك ما أدى لخلق جو من الراحة بينهما طوال فترة العمل.

وطلبت الإعلامية ريهام سعيد من حمادة هلال اعتماد اسمه الأصلي "محمد" والاستغناء عن اسمه الفني "حمادة هلال"، ولكن حمادة تهرب من السؤال وقال إن ذلك قد يغضب أصحاب اسم حمادة.

وأوضحت نسرين طافش أن اللهجة الريفية لم تكن صعبة عليها في المسلسل لأن المخرج فضل اعتماد اللهجة الريفية المبسطة التي يتحدث بها أغلب شباب الريف في الوقت الحالي وهي قريبة من لهجة أهل الحضر، بسبب احتكاكهم بالمدينة فيما بقيت الشخصيات المتقدمة في العمر يتحدثون باللهجة الريفية التقليدية، التي لم يتم إضافة أي تعديلات عليها.

وقالت نسرين عن اللهجة الريفية: "هي لهجة استمتعت بأدائها ولم تكن صعبة بالنسبة لي"، كما أوضحت أوجة الشبه بين اللهجة الريفية والسورية حيث أنهما تتشابهان بنطق بعض الأحرف.