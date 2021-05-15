أهداف مباراة الأهلي وصن داونز (2-0) في دوري أبطال أفريقيا

فاز النادي الأهلي المصري على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (2-0)، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدفي الأهلي، طاهر محمد طاهر من تسديدة قوية في الدقيقة (23) من عمر اللقاء، ثم أضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة (89) من خطأ فادح للحارس دينيس أونيانجو.



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل في جنوب أفريقيا.