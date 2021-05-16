مثل أفلام هوليود... فيديو لعاصفة تمر بين المباني

صور أحد سكان مدينة أوكلاهوما فيديو تظهر فيه عاصفة تمر بين ممرات المباني.

ونشر موقع "نبض" الإلكتروني المقطع المثير الذي يظهر الرياح كقطار سريع أبيض اللون يأخذ كل شيء في طريقه ولا يتوقف.

وأثار الفيديو موجة كبيرة من التفاعلات والتعليقات كان من بينها أنه مقطع من فيلم هوليودي صور بأحدث التقنيات.