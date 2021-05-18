مستشار السيسي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ "سمير غانم"

وقال تاج الدين يوم الاثنين، "المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبد العزيز، فهي تحتاج إلى متابعة".

وأشار إلى أن مصر ما زالت تعيش في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وشهدت الأيام الخمسة لعيد الفطر المبارك، زيادة في الأعداد.

وأضاف تاج الدين، أن مصر لم ترصد أي حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا حتى الآن، وفقا لموقع "أخبار اليوم".

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 245721 من ضمنهم 181478 حالة تم شفاؤها، و14327 حالة وفاة".