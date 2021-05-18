شاومي تسجل براءة اختراع هاتف ذكي بشاشة غير عادية..صورة

وسجلت الشركة الصينية العملاقة براءة الإختراع بحسب ما نقل موقع LetsGoDigital.

ويفترض التصميم الجديد ظهور شاشة جديدة يمكن تمديدها إلى اليمين أو اليسار من الهاتف، لتتيح ضهور شاشة إضافية، في الوقت الذي تتميز فيه كل شاشة بوظائف مختلفة عن الأخرى.

Xiaomi dual side-slider smartphone met tweede display



Via-https://t.co/Rpsuvgo4oX pic.twitter.com/D2B6qQo7kZ — Harsha Kota (@iamharshakota) May 17, 2021

وبحسب الشركة فإن التصميم لن يكون معقدا وغير مكلف ويتيح مجالا أكبر للمستخدم للإستفادة من الهاتف.

وتتميز الشاشة الرئيسية بأنها خالية تماما من أي قطع أو أزرار.

ولم تذكر الشركة اسم الهاتف القادم الذي سيتم إستخدام هذه الميزة فيه.