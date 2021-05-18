مرة كل 17 سنة..مليارات حشرات السيكادا تجتاح شرق الولايات المتحدة...فيديو وصور

اجتاحت المليارات من حشرة السيكادا التي تعرف أيضا بحشرة "الزيز" الولايات الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنقسم هذه الحشرات إلى نوعين ( الحولي والدوري) ويصنفان حسب دورة حياتهما، حيث تشهد الولايات الشرقية ظهور السيكادا الحولي، التي تخرج من الأرض كل 17 عاما.

وبحسب تصريح عالم الحشرات، مايكل راوب، فإن الأمريكيين سيكونون على موعد مع ظاهرة فريدة.

قائلا:"لن ترى مثل هذا في أي مكان آخر على الأرض. سنكون قادرين على رؤية كيف تولد السيكادا وتموت، وكيف تتكاثر، وكيف تلتهمها الحيوانات المفترسة. سيكون الأمر أكثر برودة من لعبة العروش.لذلك ينصح بمشاهدتها".

IT’S HAPPENING!! 17-years later and the cicadas are emerging from the ground in PA. 🤮 #BroodX #CicadaWatch2021 @EdRussoWX sent me this video! He’s kind of obsessed! pic.twitter.com/1orXKXpSm9 — Jasmine Brooks (@JasmineCBS21) May 18, 2021

ويعتبر هذا النوع من الحشرات نوعا خاصا لأنه يتميز بعيونه الحمراء، ويستقر في الساحات والمنازل إلا أنه يفضل البقاء بالقرب من جذوع الأشجار حيث يضع بيوضه.

كما وتصدر السيكادا أصواتا مماثلة لمحرك دراجة نارية أو جزازة عشب.

ونظرا للضوضاء الصاخبة، فقد حذرت المقاهي والمطاعم المحلية من أنها قد تغلق لفترة من الوقت، بحسب ما نشر موقع MIR 24.

هذا ويؤكد العلماء أن حشرة السيكادا ليست سامة وليست خطرة على البشر. ففي غضون أسابيع قليلة تدفن نفسها بنفسها تحت الأرض مرة أخرى. في المرة القادمة لن يتمكن الناس من رؤيتها إلا في عام 2038.