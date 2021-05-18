قاض سعودي يوضح عقوبة "رفس" الزوج لزوجته

كشف قاض شرعي في المملكة العربية السعودية، عن العقوبة القانونية الخاصة باعتداء الزوج على زوجته بالضرب أو الركل بالقدم المعروف شعبيا بـ" الرفس".

ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن رئيس اللجنة القضائية لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، القاضي محمد أمين مرداد، قوله إن الضرر الذي يلحق الزوجة جراء "الرفس" ينقسم إلى نوعين، هما ضرر جسدي ومعنوي.

وأوضح أن الضرب في حال تسبب في ضرر جسدي فإنه يندرج تحت وصف الاعتداء المفضي إلى جروح وآثار على الوجه أو آثار على الجسد.

وذكر القاضي السعودي أن هذا النوع من الضرر يعاقب الزوج عليه شرعا، موضحا أن المحكمة الجزائية تتولى إنزال عقوبة تعزيرية بحق الجاني إذا ثبتت الإدانة.

وأوضح انه في حال صدر تقرير طبي بالواقعة، توصف بأنها جريمة وتتولى المحكمة الجزائية النظر فيها.

وأشار القاضي السعودي إلى أن مثل هذه الوقائع تتحول إلى دعوى طلاق وخلع، في معظم الأحيان.

ولفت مرداد إلى أن هناك ضررا معنويا يصيب الزوجة، عندما تتعرض للضرب أمام أولادها أو أمام أقاربها، مبينا أن مقدار الضرر تقدره المحكمة في هذه الحالة.