صاعقة تضرب قبة كاتدرائية القديس إسحاق في سان بطرسبورغ الروسية...فيديو

ضربت صاعقة قبة كاتدرائية القديس إسحاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في ليلة شهدت سوء الأحوال الجوية في المدينة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة ضرب الصاعقة لقبة الكتدرائية التي يعلوها صليب.

وشهدت المدينة طقسا سيئا تسبب في سقوط عدد من الأشجار وإلحاق الضرر بأسطح المنازل والسيارات.

ووفقا لقسم الطوارئ في المدينة، فإنه لم يتم تسجيل وقوع ضحايا جراء العاصفة التي بلغت فيها سرعة الرياح 16 مترا في الثانية.

وأقتصرت الأضرار على الماديات، حيث تضررت 8 سيارات بالإضافة لسقوط بعض إشارات المرور وبعض الأسلاك.

وحذر قسم الطوارئ من استمرار العاصفة في 19 مايو/أيار، حيث سيستمر هطول الامطار بالإضافة لعواصف رعدية، وقد تصل سرعة الرياح في بعض الأماكن إلى 20 مترا في الثانية، بحسب ما نقل موقع vesti.