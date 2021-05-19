رائد فضاء روسي يلاحظ ظاهرة غريبة

صرح رائد الفضاء الروسي أندريه بوريسينكو أنه شاهد ظاهرة غير عادية على الأرض.

وقال رائد الفضاء في حديثه لـ"سبوتنيك"، إنه لاحظ ضوءا غريبا على الأرض حين كان موجودا في محطة الفضاء الدولية.

وبدا له ما رآه على الأرض من بقعة مضيئة ظاهرة غير عادية لا تتفق مع المبادئ الفيزيائية المتعارف عليها. لكنه تمكن من حل لغز الظاهرة "الشاذة" ليكتشف أن ما لاحظه على سطح الأرض انعكاس للقمر.

ولم يلاحظ بوريسينكو ظواهر غريبة أخرى، ولم ير أي "طبق طائر".

وقضى بوريسينكو نصف العام في محطة الفضاء في عام 2011، ثم قضى الفترة المماثلة في محطة الفضاء في عام 2016.