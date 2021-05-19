"عيال السعودية رجال"... أحلام تشكر السعوديين على إنقاذهم لابنها

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الشكر لأهالي المملكة العربية السعودية على ما قاموا به تجاه ابنها وإنقاذه بالتوجه به إلى المستشفى.

وكتبت أحلام على حسابها الشخصي بتويتر "إلهي إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب، فاحفظهم حفظا يليق بعظمتك يا رب".

إلهي إني أستودعك أبنائي قطعةً من قلبي، في مكان غابت⁰عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك #يارب 🙏🏻 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 18, 2021

ورد أحد متابيعها "طمنك يا ملكة أن إبنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين وإحنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني".

وأجابت أحلام "الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر"، مع إضافة تعبير "بكاء".

الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر 🙏🏻😭 https://t.co/oLmng0g15L — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 18, 2021

وعقبت متابعة أخرى "الحمدالله على سلامته وربي يطمن قلبك عليه"، لترد عليها أحلام قائلة، "الحمد لله ربي لطف بهم وسلم وما قصرتوا عيال السعودية رجال ركضوا به على المستشفى هو وعمه الحمد لله".

الحمد لله يا الغاليه ربي لطف بهم وسلم وما قصرتوا عيال السعوديه رجال ركضوا به ع المستشفى هو وعمه الحمد لله الغاليه https://t.co/sx1NG11Xf3 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 19, 2021

ولم تفصح أحلام أو متابعيها عن تفاصيل أخرى بشأن ما حدث تحديدا لابنها فاهد.