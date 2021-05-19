طبيب يحذر من مخاطر تجلط الدم في الطقس الحار وينصح بـ"السائل الأنسب"

أشار أحد الاختصاصيين إلى أنه في الطقس الحار، من الضروري أخذ المزيد من فترات الراحة من العمل، لاستهلاك المزيد من الماء، لكي نبتعد عن أسباب التجلط الدموي الذي يزداد في هذه الأوقات من السنة.

وعن هذا الأمر، تحدث رئيس الأطباء المختصين بالعلاج الانعكاسي، الطبيب الفخري لروسيا، أندريه كابيشكين، في مقابلة مع قناة "زفيزدا"، وقال إن "الماء فقط هو الذي تنظر إليه أجسامنا على أنه سائل واهب للحياة، كل شيء آخر يُنظر إليه على أنه طعام - الشاي والقهوة والحساء كلها طعام".

وأوضح أن الجسم يمتص الماء بسرعة كبيرة، ويدخله داخل الخلايا وبينها، مما يوفر لنا إمدادًا لائقًا بالدم وتبادل الأكسجين.

وقال الخبير: "الدم سائل ديناميكي، وبطبيعة الحال، يصبح أبطأ، عند ارتفاع درجة الحرارة، لأنه يرتبط بفقدان الرطوبة مع هواء الزفير".

وتابع: "إذا لم يتم تنظيم الشرب في الطقس الحار، فإن السوائل التي تدخل الجسم ستقل عن مستواها مع التبول والتبخر والتعرق، ويؤدي ذلك إلى زيادة سماكة الدم، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم".

وأكد كابيتشكين أن "هذه التوصيات تنطبق على الجميع، وليس فقط الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الجهاز القلبي الوعائي".