مصر... قراميط متوحشة تفترس مجموعة من بط حديقة حيوان الجيزة

كشف مسؤول في حديقة حيوان الجيزة في مصر عن افتراس أسماك قراميط نيلية ضخمة لمجموعة من بط الحديقة.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، اليوم الأربعاء، فقد بدأت المشكلة بتلقي محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تقريرا باختفاء 4 طيور من "البط البكيني" في البحيرة الكبيرة في الحديقة.

من جانبه أحال محمد رجائي، حراس البحيرة للتحقيق، إلا أنهم نفوا معرفتهم بملابسات اختفاء هذه الطيور الداجنة.

وبعد أسبوع من التحقيقات، اختفى عدد آخر من البط ليصبح إجمالي عدد الطيور المختفية على مدار 6 أشهر 10 طيور من البط البكيني.

وتمت مراجعة كاميرات المراقبة في الحديقة، ولكنها لم ترصد أي محاولة للحراس للاقتراب من البط.

وفي وقت لاحق، وأثناء متابعة محمد رجائي، لسير العمل في الحديقة شاهد بالصدفة "حيوانا مائيا يظهر من أسفل ماء البحيرة لينقض على بطة ويختفي بها تحت سطح الماء.

وتم اتخاذ قرار بشفط مياه البحيرة ليتبين أن بها 4 قراميط نيلية ضخمة افترست البط المختفي.

ونجح حراس البحيرة في اصطياد القراميط والتي يبلغ طول الواحد منها متر ونصف المتر وقطره 25 سم تقريبا.