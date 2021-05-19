الكشف عن إيرادات أفلام العيد المصرية

تستمر دور العرض السينمائي المصرية في عرض عدد من الأفلام التي تم الإعلان عنها مؤخرا لتنافس في موسم عيد الفطر.

وكشف موقع "في الفن" عن إيرادات الأفلام المتنافسة، والتي تأثرت بالإجراءات الوقائية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وإغلاق السينمات في تمام التاسعة مساء، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، حيث بلغ إجمالي إيرادات اليوم الاربعاء 18.263.440 مليون جنيه.

أحمد نوتردام

وفيما يلي نستعرض ترتيب أفلام العيد المصرية من حيث ما حققته من إيرادات حتى يوم أمس الثلاثاء:

جاء في المقدمة بإجمالي 9,795,183 مليون جنيه في أسبوع عرضه الأول، وهو فيلم من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

ديدو

حل في المركز الثاني، حيث حقق إيرادات 6,589,165 مليون جنيه، يشار إلى أن فيلم "ديدو" من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، حمدي المرغني وهدى المفتي.

ثانية واحدة

جاء في المركز الثالث بإجمالي إيرادات 1,778,749 مليون جنيه، وهو من بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم فتحي عبد الوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

وقفة رجالة

جاء متأخرا في المركز الرابع حيث حقق 100,343 ألف جنيه، وهو من تأليف هيثم دبور، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام وشريف دسوقي.