مسؤول مصري يكشف تطورات الحالة الصحية لسمير غانم.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا، اليوم الأربعاء، عن الحالة الصحية للفنان المصري، سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد حسني لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، مساء اليوم الأربعاء، والذي يذاع على قناة "سي بي سي" المصرية، أن الفنان سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية من فيروس كورونا، ولكنه يعاني من بعض الخلل البسيط في وظائف الجسم كلها.

وعن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قال حسني:

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، قال إن "المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة، هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبد العزيز، فهي تحتاج إلى متابعة".

ونقل الفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن مصادر مقربة من دلال عبد العزيز، قولها إن الفنانة تعاني من صعوبة إلى حد ما في التنفس، وتخضع حاليا لجلسات أكسجين لتنظيم عملية التنفس.

وذكرت البوابة أن الفنان سمير غانم نقل أيضا إلى المستشفى، لتلقي بروتوكول العلاج من كورونا مع توفير الرعاية اللازمة له ولزوجته، ومازالت في المستشفى وحالتها في الطريق للاستقرار.