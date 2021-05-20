يحمي البشرة والأسنان... 10 فوائد صحية للفلفل الأسود

يدخل الفلفل الأسود ضمن مجموعة البهارات الأساسية في الكثير من الأطباق العربية، حيث يعطيها نكهة مميزة، لكن بالإضافة إلى ذلك فإنه يمنحنا فوائد صحية متعددة.

عرض موقع "dailymedicalinfo" عددا من الفوائد الصحية للفلفل الأسود، والتي تنوعت ما بين الوقاية من السرطان وتسوس الأسنان وغيرها الكثير.

الوقاية من السرطان

ثبت أن العنصر الموجود في الفلفل الأسود الذي يسبب العطس يزيد من الخصائص المقاومة للسرطان، كما يعتبر مزيج الفلفل الأسود والكركم من أقوى مضادات السرطان.

امتصاص العناصر الغذائية

تحسين عملية الهضم

يساعد الفلفل الأسود على امتصاص العناصر الغذاية، حيث يحتوي على مواد تساعد على امتصاص العناصر كالسلينيوم وفيتامين B والبيتاكاروتين.

يحفز تناول الفلفل الأسود زيادة إنتاج حمض الهيدروكلوريك وهو أحد أحماض المعدة، كما يقلل وقت انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء، ما يعمل على الوقاية من الإصابه بالغازات والحموضة والإمساك.

يساعد في الإقلاع عن التدخين

أثبتت الدراسات الحديثه في جامعه نيويورك أن استخدام الفلفل الأسود يقلل من احتياج المدخن للنيكوتين.

الوقاية من تسوس الأسنان

يساعد الفلفل الأسود في الوقاية من تسوس الأسنان، كما أن استخدامه مباشرة على الأسنان يقلل من ألمها.

مضاد للبكتيريا

يمنع احتباس المياه

يحتوي الفلفل الأسود على مضادات للبكتيريا القادرة على تدمير أنواع عديدة من البكتيريا الضارة الموجودة في المعدة والحلق.

يساعد الفلفل الأسود على التخلص من المياه الزائدة في الجسم عن طريق التعرق والتبول.

إنقاص الوزن

يحتوي الفلفل الأسود على مواد تساعد على تولد الحرارة التي ترفع من عمليه الأيض، وترفع من عدد السعرات الحراريه المحروقة ويساعد أيضا في الشعور بالشبع أسرع.

صحة البشرة

الفلفل الأسود يساعد على زيادة صحة ونضارة البشرة عن طريق التخلص من السموم في الجلد، كما يعمل على تغذية الجلد بالأوكسجين وجميع المغذيات الضرورية، كذلك فإن له خصائص مضادة للجراثيم والالتهابات، حيث يقي من بعض الالتهابات مثل حب الشباب وبثور الوجه.

تهدئة السعال

يساعد في تهدئة السعال حيث يعمل على توسيع الشعب الهوائية، فالفلفل الأسود يعتبر علاجا منزليا مهدئا للسعال، وذلك بإضافته لنصف ليمونة ثم تناولها.