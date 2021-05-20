مقطع نادر لسمير غانم يغني مع عمرو دياب "ميال"... فيديو

أعادت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو نادر وقديم للفنان عمرو دياب وهو يغني أحد أشهر أغانيه مع الفنان المصري سمير غانم.

ويظهر عمرو دياب وسمير غانم بالمقطع في جلسة ودية بصحبة عدد من الأصدقاء والفنانيين، من بينهم الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، وبرلنتي عبد الحميد، وعدد من النجوم.

وراح عمرو دياب يغني أغنيته الشهيرة "ميال" فيما شاركه الغناء الفنان سمير غانم والنجوم المشاركين في الجلسة.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا، أمس الأربعاء، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري، سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وأكد حسني لبرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، مساء الأربعاء، والذي يذاع على قناة "سي بي سي" المصرية، أن الفنان سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية من فيروس كورونا، ولكنه يعاني من بعض الخلل البسيط في وظائف الجسم كلها.

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، قال إن "المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة، هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبد العزيز، فهي تحتاج إلى متابعة".

ونقل الفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.