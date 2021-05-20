والدة حلا الترك بعد احتضانها ابنتها: تركوا القمة العربية ولاحقوني... فيديو

ظهرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، في فيديو جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تلقيها الكثير من التساؤلات حول أسباب عدم سجنها حتى اليوم.

وردت السابر، في فيديو جديد تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، على بعض الأشخاص الذين وجهوا الكثير من الأسئلة حول أسباب عدم سجنها، حيث وصفتهم بـ"الحاقدين".

وقالت السابر في الفيديو باللهجة المحكية في منطقة الخليج: "تاركين أمة لا إله إلا الله وراكضين وراي إنو أنا انسجنت والله ما انسجنت؟".

وتساءلت السابر عن السبب الذي يجعلها تسجن بالطريقة التي يفكر بها البعض: "هل القضية سياسية أو أخلاقية، ما هي بالضبط؟".

وعبرت السابر عن استغرابها من سبب تداول أخبارها بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم مرور الكثير من الأحداث الهامة في المنطقة العربية، وقالت: "تاركين القمة العربية كلها والمشاكل الصايرة بكل العالم ولاحقيني أنا انسجنت ولا ما انسجنت؟".

وتابعت السابر: "إيش هل حقد ها أنا مو فاهمة؟ المشكلة بيني وبين بنتي مو بيني وبين حدا تاني. أقسم بالله العظيم ناس مريضة. لا حول ولا قوة إلا بالله"، بحسب مجلة "لها" المتخصصة بأخبار الفن.

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وشاركت السابر، قبل أيام، صورة تظهر فيها وقد احتضنت ابنتها حلا الترك، ووجهت لها تهنئة بمناسبة عيد ميلادها، في مشهد حصل على إعجاب الآلاف، رغم الخلاف الكبير بين الطرفين.