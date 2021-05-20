دلفين أبيض وغريب يظهر من الأعماق ويترك العلماء بحالة ذهول... فيديو

أدهش دلفين نادر جدا أبيض اللون، مراقبي الحياة البحرية والعلماء، لحظة ظهوره في المياه قبالة السواحل الأمريكية.

ورصد مجموعة من متتبعي ومراقبي الحياة البحرية، دلفينا أبيض اللون نادر جدا في الخط البحري الموازي للسواحل جنوب كاليفورنيا، ضمن قطيع من الدلافين مؤلف من 40 دلفينا.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، من غير الواضح بالنسبة للعلماء سبب هذا اللون الذي رصد لأول مرة، هل هو حالة طبيعية، أم أنها حالة نادرة ناتجة عن مرض يصيب بعض الحيوانات يفقدها صبغياتها التي تعطيها ألوانها.

وقالت جيسيكا روم، المسؤولة عن السفينة العلمية، ومديرة التعليم في فريق الاستكشاف الساحلي: "قام أعضاء الطاقم بمشاهدة رائعة ونادرة".

اكتشف الفريق على سفينة البحث مجموعة من 40 دلافين من نوع ريسو على بعد ثلاثة أميال فقط من شاطئ لاجونا. من بين هذه المجموعة من الدلافين كان هناك دلفين بالغ أبيض مذهل.