عادل إمام يودع سمير غانم بحزن شديد ويشارك "أجمل صور الصداقة والحب"

ودع النجم العربي الكبير، عادل إمام، زميله العريق في المهنة، الذي رحل عن عالمنا اليوم، الفنان المصري الكبير، سمير غانم.

وشارك إمام، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" منشور ودع من خلاله، صديق الشباب والعمل، النجم المصري، سمير غانم، الذي فارق محبيه اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب إمام في منشوره عبارة حزينة ومؤثرة جدا قال فيها: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني أوييييي".

وشارك إمام صورتين جمعته مع صديق مشواره الفني، الأولى يظهر فيها إمام مع غانم في أحد الأعمال الفنية القديمة، وتحديدا فيلم "أغبياء لكن أذكياء"، أما الثانية، فيظهر فيها إمام معنقا النجم الراحل وتظهر على ملامحة حالة التأثر الشديد.

ووصف غانم الصورة في وقت سابق بأحد اللقاءات التلفزيونية قائلا: "هي دي من أجمل صور الصداقة والحب في حياتي".

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لاسيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد قال أمس فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، إن الفنان الكبير سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، أجريا كل منهما مسحة كورونا، ولكن نتيجتهما إيجابية".

وأوضح أن "الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تحت الرعاية، متمنيا لها الشفاء العاجل".

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.