دراسة تكشف عن خلل جسدي يسببه نقص فيتامين "بي 3"

يصنف فيتامين B3 كواحد من أهم وأشهر الفيتامينات الثمانية التي تنتمي لعائلة فيتامين B، فهو ضروري جدا لتعزيز صحة الجسم وينجم عن نقصانه الإصابة ببعض الأمراض.

يلعب فيتامين B3 دورا مهما في تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، ويساعد الجسم على الاستفادة من البروتينات والدهون، ويحافظ على صحة الجلد والشعر والجهاز العصبي، وذلك وفقا لتقرير طبي نشره موقع "ميديك فوريوم" الروسي.

ويمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين الإصابة بمرض البلاجرا، وهو أحد أشهر الأمراض الناجمة عن نقص مستوى فيتامين B3 والذي يعرف أيضا باسم النياسين في الجسم.

ويترافق هذا المرض بالعديد من الأعراض أشهرها الكعب الجاف المتشقق والمتقشر، الإسهال، التهاب الجلد، الخرف، وغيرها الكثير.

وعادة ما يسبب التهاب الجلد المرتبط بالبلاجرا ظهور طفح جلدي على الوجه أو الشفتين أو القدمين أو اليدين، ويُصاب بعض الأشخاص بالتهاب الجلد حول الرقبة أيضا.

وتشمل الأعراض الإضافية لالتهاب الجلد أيضا تحول الجلد إلى اللون الأحمر أو البني، ويصبح الجلد سميك ومتقشر مع ظهور بقع حارقة مؤلمة والشعور بالحكة.

ونظرا لكون فيتامين B3 يُعرف أيضا كأحد مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، فإن الكميات الكبيرة منه تسبب الضرر للجسم أيضا، لذا يجب تناوله باعتدال لتجنب الزيادة في الكمية أو النقصان.

ووفقا لما أفاده الخبراء من المركز الطبي بجامعة ماريلاند الأمريكية، فإن الكمية الموصى بها يوميا من فيتامين B3 للرجال البالغين هي 16 ميليغرام، في حين تبلغ الكمية المناسبة للنساء البالغات 14 ميليغرام.

ويمكن لأي شخص الحصول على هذه الكمية عن طريق تناول الأطعمة مثل الشمندر والخميرة وسمك السلمون والفول السوداني والجوز، أو يمكنك التحدث مع الطبيب عن المكملات.