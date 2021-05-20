نادين نجيم تكشف أسباب طلاقها للمرة الأولى... فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم للمرة الأولى عن تفاصيل طلاقها من المهندس اللبناني هادي الأسمر بشكل واضح بفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع .

نشر موقع مجلة "ليالينا" فيديو المقابلة التي أجرتها الفنانة نادين نجيم والتي أجابت فيها ضاحكة، رداً على سؤال: "ما سبب انفصالك عن زوجك"، بأن الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة وتحتاج إلى كثير من الوقت للحديث معلقة:

"هذا سؤال مو بسيط يحتاج إلى 17 ساعة على الهواء".

وقالت أن فقدانها السعادة في حياتها الزوجية كان السبب الرئيسي لقرار الطلاق بعد تفكير عميق وإعطاء أكثر من فرصة في محاولة لإنجاح زواجها وأكملت نادين نجيم:

"لا يهم القرار من مين، بكل بساطة ما كنت مبسوطة ما كنت سعيدة، ما فيه حدا بيترك الثاني إذا كان مبسوط وسعيد"، ورفضت نادين نجيم الخوض في تفاصيل علاقتها بزوجها موضحة أن الأسباب يجب أن تضل بالبيت بينها وبينه، مشيرة إلى أنه لا يهم من اتخذ قرار الانفصال.

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وأكدت أنه بعد الانفصال لا يستطيع جميع الأشخاص أن يتحولوا إلى أصدقاء لكنها اليوم تهتم أكثر بأولادها، وتابعت: "لكن اليوم أنا عايشة من أجل أولادي هيفن وجيوفاني.. وأوقات ببلع الموس بضحي وأسكت عن كتير من الأمور علشانهم" .

وظهر تأثرها واضحا عند الحديث عن أبيها: "والدي كان يفرح لنجاحي ويتأثر مع المشاهد، لقد اشتقت له، غادر باكراً وآخر 6 أشهر من حياته كانت صعبة جداً حين مرض" .

يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حققت نجاحاً خلال رمضان 2021 من خلال مسلسل 2020 الذي شاركها بطولته قصي الخولي ورامي عياش وتفاعل معه الجمهور بشدة خاصة نهايته التي شكلت صدمة للجمهور بوفاة صافي الذي قام بدوره قصي الخولي مما دفع مؤلفة المسلسل للحديث عن العمل على جزء ثان من المسلسل قريباً.