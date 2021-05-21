أول تعليق من حسن يوسف على وفاة سمير غانم

نعى الفنان المصري حسن يوسف، الفنان الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس.

وقال حسن يوسف، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية: "لم أصدق الخبر وكان نفسي يكون إشاعة مثل كل مرة، وحتى الآن كنت معتقد إنها إشاعة".

وأضاف: "أنا بحب سمير غانم جدا وكان الكوميديان المفضل عندي، لم تجمعنا أعمال فنية كثيرة ولكننا كنا قريبين على المستوى الشخصي".

وتابع: "ربنا يرحمه بحق ما أمتعنا وأسعدنا ونشر البسمة على وجوهنا لسنوات طويلة لأن أنا بشوف إنه أدى مهتمة كما يجب في الدنيا".

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

ويذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.