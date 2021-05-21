مفاجأة...دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

أعلنت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، اليوم، أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم بخبر وفاة زوجها نجم الكوميديا، سمير غانم، حتى الآن.

وكشفت إلهام شاهين، الصديقة المقربة لدلال عبدالعزيز، في تصريحات لموقع "بوابة أخبار اليوم"، أن زوجة سمير غانم لا تعلم شئ عن فراق زوجها، وتم حجب أي معلومات عنها.

وكانت مصادر داخل المستشفى الذي ترقد فيه دلال عبد العزيز، أكدت أن الفنانة لم تعرف حتى الآن، خبر وفاة الفنان الراحل سمير غانم.

وكان الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

ويذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.