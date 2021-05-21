تونسي يدفن نفسه حيا في مقبرة ثم يتصل بالشرطة لنجدته... فيديو

أقدم شاب تونسي على دفن نفسه في مقبرة، بمحافظة قفصة جنوب العاصمة التونسية.

قام الشاب بفعلته الغربية، في محاولة منه للانتحار، قبل أن يتصل بالشرطة طالبا النجدة، وفقا لما نشره موقع "إرم نيوز".

دخل الشاب المقبرة، وأغلق على نفسه بقطع من الأسمنت، إلا أنه تراجع محاولا الخروج، لكنه لم يستطع، فاتصل هاتفيا الشرطة طالبا النجدة.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن إلى المقبرة، وتمكنت من إنقاذ الشاب.