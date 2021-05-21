مصر... نقيب الممثلين يكشف سبب وفاة سمير غانم وآخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

كشف نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، السبب الحقيقي وراء وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وآخر تطورات حالة زوجة الراحل الصحية، الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال زكي، إن سبب الوفاه بدأت بالإصابة بفيروس كورونا مع حدوث فشل كلوي أدى إلى الوفاه، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن الفنان سمير غانم، قد دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار زكي إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، مستقرة حتى الآن، متابعا أنه "لا يعلم هل عرفت بفقدان زوجها أم لا لعدم التدخل في خصوصيات العائلة واحترامها".

يذكر أن سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.