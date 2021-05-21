النحل يغطي جسد أنجلينا جولي والأخيرة بـ"دم بارد"... صور وفيديو

نشرت "ناشيونال جيوغرافيك"، المتخصصة بأخبار الطبيعة والأفلام الوثائقية، مجموعة صور وفيديوهات تظهر النجمة العالمية، أنجلينا جولي، وقد غطى سرب من النحل أجزاء من جسدها ضمن حملة ترويجية لمبادرة "نساء من أجل النحل".

ونشرت "ناشيونال جيوغرافيك"، مقطع فيديو على قناتها الرسمية في "يوتيوب" تظهر فيها أسراب صغيرة من النحل على الجزء العلوي من جسد النجمة أنجلينا جوي.

وظهرت جولي في الفيديو أثناء وضع مادة خاصة على جسدها، لم تحديد طبيعتها، ربما بهدف منع النحل من وخز إبره في جسدها.

وتظهر المشاهد انتشار النحل على جسد جولي، لكنها بالرغم من ذلك بدت هادئة واستقبلت الموضوع بـ"دم بارد"، حيث صعد سرب من النحل على رقبتها ووصل إلى فمها.

وعلقت "ناشيونال جيوغرافيك" على صفحتها في "إنستغرام" على صورة لجولي وثقت الحدث، "لتعزيز مبادرة اليوم العالمي للنحل، وبالتعاون مع (natgeo)، أرادت أنجلينا تقديم صورة شخصيّة مغطّاة بالنّحل".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от National Geographic (@natgeo)

وتابعت "ناشيونال جيوغرافيك" التعليق: "تم التّصوير أثناء الوباء، مع طاقم كامل ونحل حيّ، جعل المهمّة معقّدة".

الجدير بالذكر، أن مبادرة "نساء من أجل النحل"، وهو برنامج ريادة الأعمال النسائية المتطورة في مجال تربية النحل.

وتشارك أنجلينا جولي، بالتّعاون مع منظمة اليونيسكو ومجموعة "غيرلان"، الأمم المتّحدة في هذه المبادرة حيث اختيرت جولي بصفتها العرّابة والمسؤولة عن برنامج الترويج لمربّي النّحل لعام 2021.