رغم ابتعاده عن الأضواء... كيف أقنعت يسرا زوجها بالمشاركة في "حرب أهلية"

نشرت مجلة "ليالينا" تقريرا عن اللقاء الذي تناولت فيه الفنانة يسرا الحديث عن زوجها الفنان خالد سليم وعن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الفنانة يسرا إن زوجها خالد صالح سليم، وبالرغم من انتمائه لأسرة مشهورة في الوسط الاجتماعي والفني، لا يحب الأضواء وقد رفض من قبل المشاركة في فيلم دانتيلا ولكنها نجحت في إقناعه بتصوير 5 مشاهد في نهاية مسلسل "حرب أهلية" بسبب التشابه بين شخصية زوجها الحقيقية وبين الشخصية التي ظهر بها في المسلسل.

وتحدثت يسرا عن شخصية زوجها الخلوقة والراقية وعن طبعه المستقل حيث أنه لا يحب أن يطلب أي شيء من أحد، ولا أن يقتحم حياة الآخرين لدرجة أنه "بيخبط علي الباب قبل الدخول عليا في الأوضة".

وكشفت يسرا عن إصابتها بفايروس كورونا منذ أربعة أشهر قائلة: "كنت بصور فى حلقة أبلة فاهيتا وفي نصف الحلقة شعرت بأشياء صعبة، وأثناء الرجوع للبيت تأكدت من إصابتي بفيروس كورونا".

ولفتت إلى أنها ظلت لمدة شهر ونصف تعاني من مشكلات فى التنفس، موضحة أنها كانت تأخذ18 حقنة في اليوم الواحد.

وأضافت أنها تتناول الأدوية حتى الآن لافتة أنها لم تشغل نفسها بمصدر إصابتها بفيروس كورونا، لأنه واقع يجب أن نتعايش معه، وأن هذه الفترة كانت صعبة وحرجة وأن الدعاء يغير الأقدار.