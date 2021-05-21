بالرقص كالأطفال... فنانة مصرية تبهر مواقع التواصل بذكريات الصيف... فيديو

يبدع الفنانون في إيجاد الطرق التي يلفتون بها أنظار متابعيهم ومعجبيهم وخصوصا مع تنوع وسائل التواصل الإجتماعي.

ونشرت مجلة" لها" فيديو للفنانة المصرية هنا الزاهد تم تسجيله لها الصيف المنصرم وهي ترقص بأحضان الطبيعة بطريقة عفوية كالأطفال حيث حقق الفيديو أكثر من مليون و355 ألف مشاهدة بعد فترة قصيرة من نشره على صفحة الفنانة هنا الزاهد على إنستغرام.

ولفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد أنظار عدد كبير من المتابعين من خلال الطريقة التي اتبعتها من أجل استعادة ذكريات الصيف، وكتبت تعليقا على المقطع:

"اشتقت لفصل الصيف"، وأثنى الكثيرون على جمالها من ناحية وعلى روحها المرحة وخفة دمها وحضورها الإيجابي الذي يدعو إلى التفاؤل من ناحية أخرى.

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وظهرت الفنانة هنا الزاهد مؤخرا في كل قصص مسلسل حلوة الدنيا سكر، الذي يتضمن تسع حكايات مختلفة تمتد كل منها على خمس حلقات ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين.