رقصة بلقيس مع البهلوان تلفت الأنظار وتحتفل بـ10 مليون مشاهد... فيديو

واحتفلت المغنية بلقيس بعيد ميلاد ابنها، تركي، من زوجها، رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف الذي رفعت ضده قضية خلع مؤخرا، في حدث أثار الكثير من الجدل.
وظهرت في فيديو آخر وهي ترقص مع رجل استعراض يرتدي لباس البهلوان، في مشهد حصد آلاف الإعجابات.
وقالت بلقيس في تعليق على أحد المنشورات: "الجلوس مع الأطفال متعة. تسلّينا كثير في حفلة تركي".
وشاركت بلقيس صورة أيضا على حسابها احتفلت فيها بحصد 10 ملايين مشاهدة لأغنيتها الجديدة "ممكن" والتي غنتها مع الفنان العراقي، سيف نبيل.
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وطرحت بلقيس البومها الجديد في أول أيام العيد، حيث تضمن أحد الأعمال "ديو" مع الفنان العراقي سيف نبيل، في عمل لقي نجاحا كبيرا.
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ونجحت بلقيس بلفت الأنظار من خلال ظهورها المميز والجديد وصوتها في الأغنية التي قدمتها باللهجة العراقية والتي حملت عنوان "ممكن".
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وشاركت بلقيس الأغنية، التي لحنها المؤلف سيف الفارس، على صفحتها في "إنستغرام"، وحازت على نسبة مشاهدات مرتفعة جدا في وقت قياسي، مع الكثير من التعليقات التي أطرت على العمل.
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