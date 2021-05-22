من بينها الثوم... 10 مكونات في مطبخك تغنيك عن مسكنات الألم

يلجأ بعض المرضى إلى تناول مسكنات الألم، إلا أن الإسراف في هذا النوع من الأدوية له مخاطر صحية على المدى الطويل.

وعرض موقع قناة "العربية" 10 مكونات غذائية يمكنك استخدامها بدلا عن المسكنات الدوائية، إذ أنها بلا آثار جانبية، نظرا لكونها مواد طبيعية، ونعرض تلك المواد فيما يلي.

© flickr.com / Andrew تقرير يحدد مكملا عشبيا يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل ويكشف موقعه : ويعتبر مضادا للالتهابات، كما أنه فعال في تخفف آلام العضلات والمفاصل.

الثوم: مضاد حيوي طبيعي، حيث يساعد على علاج التهاب المفاصل وما ينتج عنه من آلام، كما يستخدم لعلاج البرد.

القرنفل: وذلك عن طريق مضغه حيث يعمل على التخلص من التهاب اللثة وآلام الأسنان.

النعناع: يحتوي على خصائص مهدئة للقولون العصبي، كما يساعد على تخفيف التهاب الحلق، وآلام البطن.

الخل الأبيض: وذلك عن طريق وضعه على مكان لدغة النحلة أو الدبور أو قنديل البحر للتخفيف من الألم.

الفلفل الحار "الشطة": يعطي إحساسا بحرقة موضعية، ما ينتج عنه تخدير لبعض الوقت بمنطقة الألم في العضلات.

القرفة: تنشط الدورة الدموية، ما يساهم في تسكين الآلام، ويمكن استخدامها فى الشتاء لتدفئة الجسم، ما يعطي شعورا بالارتياح.

الكركم: يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل المزمن، ويستخدم لعلاج الالتهابات والكدمات والالتواءات.

الشوفان: يساعد على التخفيف من آلام بطانة الرحم لدى النساء.

الماء: وذلك من خلال الحفاظ على رطوبة أنسجة الجسم، كما يعمل على تخفيف آلام القدمين والركبتين والكتف.