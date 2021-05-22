السعودية.. طفلة تتجول برفقة حيوان مفترس في أحد الشوارع.. والحكومة تتدخل

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو لطفلة تتجول برفقة برفقة حيوان مفترس في أحد شوارع المملكة.

ورصد الفيديو نفسه، حيوان "الفهد" مربوطاً بحبل داخل سيارة متوقفة في أحد الشوارع، ثم قامت الطفلة صغيرة بإنزال الحيوان المفترس من السيارة، لتسحبه بقوة بسبب سرعته في المشي.

وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودي، اليوم السبت، أنه جرى رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراء اللازم.

شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم

كما نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة وأن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى10 سنوات سجن أو غرامة قدرها30 مليون ريال#لاتقتلها_ولاتقتنيها https://t.co/v9WPuhoIa8 — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) May 22, 2021

ونشر المركز على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له، جدد عبرها التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة، مشيرا إلى أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن، أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.

ويذكر أن أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لطفلة تتجول برفقة فهد مفترس داخل إحدى المناطق السكنية السعودية، مبديا تخوفه عليها وعلى الآخرين.