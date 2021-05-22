السعودية.. طفلة تتجول برفقة حيوان مفترس في أحد الشوارع.. والحكومة تتدخل

ورصد الفيديو نفسه، حيوان "الفهد" مربوطاً بحبل داخل سيارة متوقفة في أحد الشوارع، ثم قامت الطفلة صغيرة بإنزال الحيوان المفترس من السيارة، لتسحبه بقوة بسبب سرعته في المشي.
وأكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودي، اليوم السبت، أنه جرى رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراء اللازم.
شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) May 22, 2021
نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم
كما نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة وأن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى10 سنوات سجن أو غرامة قدرها30 مليون ريال#لاتقتلها_ولاتقتنيها https://t.co/v9WPuhoIa8
ونشر المركز على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له، جدد عبرها التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة، مشيرا إلى أن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن، أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.
ويذكر أن أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لطفلة تتجول برفقة فهد مفترس داخل إحدى المناطق السكنية السعودية، مبديا تخوفه عليها وعلى الآخرين.
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